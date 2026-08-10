Archana Kalpathi: कौन हैं सीएम विजय की फिल्मों की प्रोड्यूसर अर्चना कल्पथी जिन्हें मिली नई जिम्मेदारी, तमिलनाडु के मंदिर पैनल में नियुक्ति

अर्चना कल्पथी अघोरम फिल्म प्रोडक्शन और एग्जिबिशन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट से जुड़ी हैं। वह कंपनी की सीईओ हैं और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रमुख महिला प्रोड्यूसर और मीडिया एग्जीक्यूटिव के तौर पर उनकी पहचान है। एजीएस एंटरटेनमेंट की शुरुआत कल्पथी परिवार ने की थी और अर्चना ने अपने पिता कल्पथी एस. अघोरम और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाया।