भारत में रोजगार की तस्वीर कितनी बदली? बेरोजगारी दर 5.5%, ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, रिपोर्ट

नए आंकड़े बताते हैं कि भारत के जॉब मार्केट में पिछले एक साल में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं आया है। बेरोजगारी दर मामूली रूप से घटी है और लेबर फोर्स में भागीदारी भी थोड़ी बढ़ी है। हालांकि, ग्रामीण महिलाओं की रोजगार भागीदारी में बढ़ोतरी एक अहम बदलाव है। दूसरी तरफ, शहरी महिलाओं की भागीदारी में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में देश के रोजगार बाजार की तस्वीर को सिर्फ बेरोजगारी दर से नहीं, बल्कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और वर्कर पॉपुलेशन रेश्यो जैसे आंकड़ों के साथ देखना जरूरी है।