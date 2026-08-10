झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- ‘बल नहीं, बातचीत से निकालें समाधान’

झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को राहुल गांधी ने गलत बताया है। (फाइल फोटो - आईएएनएस)
Rahul Gandhi on Jharkhand Protest: झारखंड में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग को गलत बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना छात्रों का अधिकार है। राहुल गांधी ने झारखंड सरकार से छात्रों की बात सुनने और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की है।
राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है।
कांग्रेस नेता ने झारखंड सरकार से छात्रों के साथ बातचीत जारी रखने और उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उनका तुरंत समाधान करना चाहिए।
JPSC-JSSC अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए रांची की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों के विधानसभा की तरफ बढ़ने के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। छात्रों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए।
छात्र संगठनों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई शामिल है। अभ्यर्थी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
सरकार और छात्र संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की करीब 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं, जबकि प्रदर्शनकारी इस दावे से सहमत नहीं हैं।
इसी आंदोलन के बीच झारखंड CID ने पूर्व JPSC अध्यक्ष एल. खियांग्ते को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान हुई है।
पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे महज दिखावा बताते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
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