10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- ‘बल नहीं, बातचीत से निकालें समाधान’

झारखंड में JPSC-JSSC छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने बल प्रयोग को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध छात्रों का अधिकार है और बातचीत से समाधान निकालना चाहिए।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Rahul Yadav

Aug 10, 2026

Rahul Gandhi Jharkhand Protest, JPSC JSSC Protest, Jharkhand Students Protest, Rahul Gandhi Statement, Ranchi Student Protest, JPSC Protest, JSSC Protest,

झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को राहुल गांधी ने गलत बताया है। (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Rahul Gandhi on Jharkhand Protest: झारखंड में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग को गलत बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना छात्रों का अधिकार है। राहुल गांधी ने झारखंड सरकार से छात्रों की बात सुनने और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की है।

छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत

राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है।

कांग्रेस नेता ने झारखंड सरकार से छात्रों के साथ बातचीत जारी रखने और उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उनका तुरंत समाधान करना चाहिए।

विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई

JPSC-JSSC अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए रांची की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों के विधानसभा की तरफ बढ़ने के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। छात्रों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए।

CBI जांच की मांग पर अड़े हैं छात्र

छात्र संगठनों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई शामिल है। अभ्यर्थी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।

सरकार और छात्र संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की करीब 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं, जबकि प्रदर्शनकारी इस दावे से सहमत नहीं हैं।

आंदोलन के बीच पूर्व JPSC अध्यक्ष गिरफ्तार

इसी आंदोलन के बीच झारखंड CID ने पूर्व JPSC अध्यक्ष एल. खियांग्ते को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान हुई है।

पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे महज दिखावा बताते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।

लाठीचार्ज, वाटर कैनन के बाद अब छात्रों पर दागे गए आंसू गैस के गोले, विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की कार्रवाई

ये भी पढ़ें
JPSC JSSC Protest, Jharkhand Students Protest, Ranchi Protest, JPSC Protest, JSSC Protest, Jharkhand Student Protest, JPSC JSSC Students, Ranchi Students Protest,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राहुल गांधी

Updated on:

10 Aug 2026 07:07 pm

Published on:

10 Aug 2026 06:12 pm

Hindi News / National News / झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- ‘बल नहीं, बातचीत से निकालें समाधान’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना हुआ और आसान, मोदी सरकार ने 11 नए पोर्ट्स पर दी e-Visa एंट्री की मंजूरी

India e-Visa
राष्ट्रीय

Video: ‘गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मान रहे हैं नौकरी दे दो…’, झारखंड प्रोटेस्ट के दौरान दिखा अजीबोगरीब पोस्टर

JPSC JSSC Protest Video
राष्ट्रीय

15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेगा विशेष ध्वज

Independence Day 2026, Vande Mataram 150 Years, Vande Mataram 150th Anniversary, Red Fort Independence Day, 15 August 2026,
राष्ट्रीय

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी, भाजपा बोली- कोटा से प्रयागराज तक गरजने वाले रांची में चुप क्यों?

Sudhanshu Trivedi Rahul Gandhi
नई दिल्ली

Ambikapur News: आरक्षक की मौत के 37 दिन बाद ‘आयुष्मान सारथी’ से आया मैसेज, आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, पत्नी बोली- कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

Constable death case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.