झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- ‘बल नहीं, बातचीत से निकालें समाधान’

JPSC-JSSC अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए रांची की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों के विधानसभा की तरफ बढ़ने के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। छात्रों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए।