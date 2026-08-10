लाठीचार्ज, वाटर कैनन के बाद अब छात्रों पर दागे गए आंसू गैस के गोले, विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की कार्रवाई

जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और प्रदर्शनकारी छात्र संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। रविवार को हुई छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। छात्र कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर कायम हैं। वहीं, राज्य सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की करीब 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं।