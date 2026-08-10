शुभेन्दु सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड हमला था- ममता बनर्जी के काफिले पर हमले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया आरोप

Mamata Banerjee Convoy Attack: विधानसभा चुनाव के बाद से ही बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता शुभेन्दु अधिकारी के आने के बाद मानो टीएमसी ताश की पत्तो की तरह बिखर रही है। फूट पड़ने के बाद ममता पार्टी के कई सांसद और विधायक बागी हो गए। दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। इस बीच एक और मामला सामने आया, जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर हमला हुआ। इसी कथित हमले को लेकर तृणमूल कांग्रेस और BJP आमने-सामने हैं। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस घटना को लेकर BJP पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड हमला बताया।