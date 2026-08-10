JPSC के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते गिरफ्तार, छात्र आंदोलन के बीच CID ने की कार्रवाई, अनियमितताओं को लेकर हुआ एक्शन

JPSC के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार
JPSC Chairman Arrest: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (PT) में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच हुई है। परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान एजेंसी ने JPSC मुख्यालय में छापेमारी भी की थी। अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ के साथ परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अब पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी से मामले में जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है।
एल. खियांग्ते ने हाल ही में JPSC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने ई-मेल के जरिए अपना इस्तीफा राजभवन भेजा था, जिसे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वीकार कर लिया था। उनका इस्तीफा ऐसे समय हुआ, जब JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद चल रहा था। छात्रों ने परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे और इसे लेकर लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है।
मामले की जांच झारखंड सीआईडी को सौंपी गई है। जांच के दौरान सीआईडी की टीम ने JPSC कार्यालय में कार्रवाई की थी। एजेंसी परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा में कथित अनियमितताएं किस तरह हुईं और इसमें किन लोगों की भूमिका रही। पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी इसी जांच की एक अहम कार्रवाई मानी जा रही है।
JPSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं। छात्रों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 14वीं संयुक्त सिविल सेवा PT के परिणाम को लेकर जारी विवाद के बीच पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी ने मामले को और महत्वपूर्ण बना दिया है।
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