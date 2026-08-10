JPSC के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते गिरफ्तार, छात्र आंदोलन के बीच CID ने की कार्रवाई, अनियमितताओं को लेकर हुआ एक्शन

मामले की जांच झारखंड सीआईडी को सौंपी गई है। जांच के दौरान सीआईडी की टीम ने JPSC कार्यालय में कार्रवाई की थी। एजेंसी परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा में कथित अनियमितताएं किस तरह हुईं और इसमें किन लोगों की भूमिका रही। पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी इसी जांच की एक अहम कार्रवाई मानी जा रही है।