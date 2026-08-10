10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का ‘मोदियाबिंद’ चश्मे से तंज, बोलीं- अंधभक्तों का कराएंगे इलाज, तभी दिखेगी चोरी और पुल गिरने की खबर

Opposition Protest Monsoon Session: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने संसद पहुंचकर ‘मोदियाबिंद’ लिखा चश्मा पहनकर बीजेपी समर्थकों पर तंज कसा। उन्होंने संसद में जारी गतिरोध के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह चश्मा ‘अंधभक्तों’ के इलाज के लिए है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Aug 10, 2026

Congress MP renuka chaudhary

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने बीजेपी समर्थकों पर कसा तंज (Photo-ANI)

Congress MP Renuka Chowdhury: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी को सोमवार को अलग अंदाज में संसद भवन पहुंचीं। उन्होंने एक चश्मा भी लगाया हुआ था, जिस पर मोदिया बिंद लिखा हुआ था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी समर्थकों पर तंज भी कसा है। अलग तरह के चश्मे पहनने के सवाल पर कांग्रेस सांसद चौधरी ने कहा कि ये जो अंधभक्त होते है, उनके इलाज के लिए यह चश्मा लगाया है।

संसद में कामकाज नहीं होने के सवाल पर भी कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। चश्मे पर मोदिया बिंद लिखे होने पर उन्होंने कहा कि जो अंधभक्त होते है, उनके लिए उचित चिकित्सा करवाने के लिए तैयार है। 

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने आगे कहा कि इसके लिए मैंने सोचा कि चश्मे का सहारा लिया जाए। ताकि उनको कुछ समझ आए। वैसे तो उन्हें चोरी नजर नहीं आ रही, पुल गिर रहे है, नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा। महज सिर्फ सरकार की तारीफ ही करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोतियाबिंद का इलाज होता है, तो मोदियाबिंद का भी इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसी चश्मे के साथ सदन में जाऊंगी, क्योंकि वहां भी भक्त बैठे है और सबका इलाज मुफ्त में करवाएंगे। 

संसद में विपक्ष का प्रदर्शन जारी

बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार राम मंदिर में चंदा चोरी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। जिससे सदन की कार्यवाही भी प्रभावित हो रही है। सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। विपक्ष सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा हुआ है। 

बीजेपी सांसद ने क्या कहा? 

संसद में जारी गतिरोध पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष किस तरह हंगामा कर रहा है। आज झारखंड के लोग वहां विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव वहां नहीं जा रहे हैं। इसके बजाय यहां वे सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। चाहे FCRA (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम), परिसीमन या महिला आरक्षण का मुद्दा हो, सरकार इन सभी के प्रति प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि पूरे मानसून सत्र के बेकार चले जाने के लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि वे जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए चुने गए हैं, न कि संसद में हंगामा करने के लिए।

FCRA Bill 2026: क्या है पूरा मामला? इन प्रावधानों पर क्यों मचा बवाल, विपक्ष क्यों कर रहा विरोध

ये भी पढ़ें
Monsoon Session 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 01:08 pm

Published on:

10 Aug 2026 01:08 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का ‘मोदियाबिंद’ चश्मे से तंज, बोलीं- अंधभक्तों का कराएंगे इलाज, तभी दिखेगी चोरी और पुल गिरने की खबर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना हुआ और आसान, मोदी सरकार ने 11 नए पोर्ट्स पर दी e-Visa एंट्री की मंजूरी

India e-Visa
राष्ट्रीय

Video: ‘गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मान रहे हैं नौकरी दे दो…’, झारखंड प्रोटेस्ट के दौरान दिखा अजीबोगरीब पोस्टर

JPSC JSSC Protest Video
राष्ट्रीय

15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेगा विशेष ध्वज

Independence Day 2026, Vande Mataram 150 Years, Vande Mataram 150th Anniversary, Red Fort Independence Day, 15 August 2026,
राष्ट्रीय

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी, भाजपा बोली- कोटा से प्रयागराज तक गरजने वाले रांची में चुप क्यों?

Sudhanshu Trivedi Rahul Gandhi
नई दिल्ली

Ambikapur News: आरक्षक की मौत के 37 दिन बाद ‘आयुष्मान सारथी’ से आया मैसेज, आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, पत्नी बोली- कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

Constable death case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.