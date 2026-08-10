कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का ‘मोदियाबिंद’ चश्मे से तंज, बोलीं- अंधभक्तों का कराएंगे इलाज, तभी दिखेगी चोरी और पुल गिरने की खबर

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने आगे कहा कि इसके लिए मैंने सोचा कि चश्मे का सहारा लिया जाए। ताकि उनको कुछ समझ आए। वैसे तो उन्हें चोरी नजर नहीं आ रही, पुल गिर रहे है, नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा। महज सिर्फ सरकार की तारीफ ही करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोतियाबिंद का इलाज होता है, तो मोदियाबिंद का भी इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसी चश्मे के साथ सदन में जाऊंगी, क्योंकि वहां भी भक्त बैठे है और सबका इलाज मुफ्त में करवाएंगे।