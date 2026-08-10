भारत बनाएगा अपना फाइटर जेट इंजन, DRDO का कावेरी 2.0 इंजन अब तेजस को देगा स्वदेशी ताकत

1980 शुरू हुए मूल कावेरी प्रोजेक्ट को शुरुआती तकनीकी दिक्कतों और वजन संबंधी दिक्कतों की वजह से तेजस से अलग कर दिया गया था। हालांकि, GTRE ने अब इसके कोर डिजाइन को पूरी तरह नए सिरे से तैयार किया है। नया कावेरी 2.0 बिना आफ्टरबर्नर के 55 से 60 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और आफ्टरबर्नर के साथ 90 से 100 किलोन्यूटन का वेट थ्रस्ट देने में सक्षम होगा। यह क्षमता वर्तमान तेजस Mk-1A में इस्तेमाल हो रहे अमेरिकी GE F404 इंजनों के बिल्कुल बराबर है। इसके अलावा पुराने कोर (KDE) का वजन जो लगभग 1235 किलोग्राम था, उसे नए एडवांस्ड मैटेरियल और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की मदद से घटाकर 1100 किलोग्राम से भी कम कर दिया है। भविष्य में इसे 1000 किलोग्राम तक हल्का बनाने का लक्ष्य है, ताकि फाइटर जेट को और अधिक स्पीड मिल सकें।