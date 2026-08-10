PM मोदी से मिले NCP (SP) सांसद, बैठक में उठी भारत रत्न देने की मांग; क्यों अहम है ये मुलाकात?

Maharashtra politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को NCP (शरद पवार) गुट के 8 सांसदों ने मुलाकात की। इस मुलाकात में महाराष्ट्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक से जुड़ी सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र की चार महान विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग है। एक न्यूज चैनल के 'Inside Track' कार्यक्रम में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके मुताबिक, मुलाकात के दौरान NCP (SP) सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने महाराष्ट्र की महान हस्तियों के लिए भारत रत्न की मांग रखी।