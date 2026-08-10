10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

PM मोदी से मिले NCP (SP) सांसद, बैठक में उठी भारत रत्न देने की मांग; क्यों अहम है ये मुलाकात?

Bharat Ratna demand: PM मोदी से NCP (SP) के 8 सांसदों ने मुलाकात की। बैठक में महाराष्ट्र की चार महान विभूतियों ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, संत तुकाराम महाराज और अण्णा भाऊ साठे को भारत रत्न देने की मांग उठी।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Aug 10, 2026

PM Modi meeting

एनसीपी (शरद पवार) गुट के आठ सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। (फोटो सोर्स- IANS)

Maharashtra politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को NCP (शरद पवार) गुट के 8 सांसदों ने मुलाकात की। इस मुलाकात में महाराष्ट्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक से जुड़ी सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र की चार महान विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग है। एक न्यूज चैनल के 'Inside Track' कार्यक्रम में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके मुताबिक, मुलाकात के दौरान NCP (SP) सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने महाराष्ट्र की महान हस्तियों के लिए भारत रत्न की मांग रखी।

बताया गया है कि सांसदों ने महात्मा ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, संत तुकाराम महाराज और अण्णा भाऊ साठे को भारत रत्न देने की मांग उठाई। इन चारों नामों का महाराष्ट्र के सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में खास स्थान है।

PM मोदी से मिले 8 सांसद

NCP (SP) के आठ सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात का मुख्य मकसद महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने रखना था। पार्टी की ओर से पहले बताया गया था कि किसानों की आत्महत्या, पानी की समस्या और तेजी से बढ़ते शहरीकरण जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की जाएगी।

लेकिन बैठक के दौरान भारत रत्न का मुद्दा भी सामने आया। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, सांसदों ने महाराष्ट्र की चार प्रमुख विभूतियों के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की मांग रखी।

ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के लिए भारत रत्न

सांसदों की मांग में ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले का नाम प्रमुखता से शामिल है। दोनों ने सामाजिक भेदभाव और महिलाओं की शिक्षा के लिए बड़ा काम किया था। सावित्रीबाई फुले को भारत में महिला शिक्षा की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण आवाजों में गिना जाता है।

वहीं संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र की संत परंपरा के बड़े नाम हैं। उनके विचारों का महाराष्ट्र के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। इसके अलावा अण्णा भाऊ साठे के लिए भी भारत रत्न देने की मांग की गई। वे लेखक, लोकशाहीर और सामाजिक चेतना से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं।

कांग्रेस ने भी दिए थे मुद्दे

इस मुलाकात से पहले कांग्रेस ने NCP (SP) सांसदों से प्रधानमंत्री के सामने महिला आरक्षण कानून और परिसीमन का मुद्दा उठाने की अपील की थी। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा था कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू किया जाना चाहिए और इसे परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

ऐसे में NCP (SP) सांसदों की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में महाराष्ट्र के मुद्दों के साथ चार महान विभूतियों के लिए भारत रत्न की मांग सामने आना अब राजनीतिक चर्चा का नया विषय बन गया है।

परिसीमन बिल पर गरमाई सियासत: PM मोदी से मिलेंगे शरद गुट के 8 सांसद, रोहित पवार ने कहा- 17 अगस्त तक बहुत कुछ बदल जाएगा

ये भी पढ़ें
PM Narendra Modi Sharad Pawar NCP

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

10 Aug 2026 01:47 pm

Published on:

10 Aug 2026 01:46 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / PM मोदी से मिले NCP (SP) सांसद, बैठक में उठी भारत रत्न देने की मांग; क्यों अहम है ये मुलाकात?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना हुआ और आसान, मोदी सरकार ने 11 नए पोर्ट्स पर दी e-Visa एंट्री की मंजूरी

India e-Visa
राष्ट्रीय

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी, भाजपा बोली- कोटा से प्रयागराज तक गरजने वाले रांची में चुप क्यों?

Sudhanshu Trivedi Rahul Gandhi
नई दिल्ली

UP-पंजाब चुनाव में उतरेगी LJP(R): चिराग पासवान बोले- बिना हिंदू-मुस्लिम की राजनीति के मैदान में उतरेंगे

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

दिल्ली में सियासी हलचल: PM मोदी से मिले शरद गुट के 8 सांसद, सुप्रिया सुले ने बताई बैठक की इनसाइड स्टोरी

NCP Supriya Sule Meets PM Modi
नई दिल्ली

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर साधुओं के साथ धरने पर बैठे पप्पू यादव, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- सांसद ने गलत क्या किया?

Pappu Yadav
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.