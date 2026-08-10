केरल का नाम ‘केरलम’ होगा? आज संसद में 4 बड़े बिल, अमित शाह के बिल पर टिकी सबकी नजर

अभी NCDC मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं को ही फंडिंग देता है। प्रस्तावित बदलाव के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास से जुड़े दूसरे संगठनों को भी सीधे कर्ज और आर्थिक मदद देने का रास्ता खुल सकता है। सरकार का कहना है कि सहकारी क्षेत्र अब काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए उसकी जरूरतों के हिसाब से फंडिंग की व्यवस्था में बदलाव जरूरी है।