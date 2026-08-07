मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता होगा हंगामेदार? कांग्रेस ने जारी किया थ्री-लाइन व्हिप, सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश

लोकसभा(फोटो-X/@LokSabhaSectt)
Monsoon Session 2026 Congress Whip: संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ़्ता हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष के कई राष्ट्रीय मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने और कई अहम विषयों पर बहस की संभावना को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी चुनौती के लिए तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों और के लिए थ्री-लाइन व्हिप जारी किया है। इस निर्देश के तहत, उन्हें 10, 11 और 12 अगस्त को सुबह 11:00 बजे से कार्यवाही खत्म होने तक सदन में मौजूद रहना होगा और पार्टी के आधिकारिक रुख का समर्थन करना होगा।
यह व्हिप कांग्रेस संसदीय दल (CPP) के चीफ व्हिप और वरिष्ठ लोकसभा सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने कांग्रेस के सभी लोकसभा सदस्यों के लिए जारी किया है। पत्र में साफ कहा गया है कि आने वाले हफ़्ते के शुरुआती तीन दिन विधायी और राजनीतिक, दोनों नजरिए से बेहद संवेदनशील और अहम हैं।
चीफ व्हिप की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि आने वाले सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी 10, 11 और 12 अगस्त को लोकसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 10, 11 और 12 अगस्त को सुबह 11:00 बजे से कार्यवाही खत्म होने तक सदन में मौजूद रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें। इसे बेहद जरूरी माना जाए।
संसदीय प्रक्रिया में थ्री-लाइन व्हिप को किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी किया गया सबसे ऊंचा और सबसे ज़्यादा बाध्यकारी निर्देश माना जाता है। पार्टी से जुड़े हर सांसद के लिए इसका पालन करना कानूनी और संवैधानिक रूप से जरूरी है। सांसदों के लिए न सिर्फ सदन में मौजूद रहना जरूरी है, बल्कि किसी भी चर्चा, विभाजन या वोटिंग के दौरान पार्टी के अधिकृत स्टैंड के पक्ष में ही अपना रुख रखना होता है। बिना पूर्व अनुमति या ठोस मेडिकल कारण के व्हिप का उल्लंघन करने पर दलबदल विरोधी कानून के तहत सांसद की सदस्यता खत्म हो सकती है।
10, 11 और 12 अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कई संवेदनशील और अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस और टकराव की पूरी संभावना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) संशोधन बिल, परिसीमन से जुड़े संभावित प्रस्तावों और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों, जैसे NEET पेपर लीक और राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी पर जबरदस्त बहस और नोक-झोंक होने की उम्मीद है।
इससे पहले, 6 अगस्त को राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को राज्यसभा में कांग्रेस का नया व्हिप नियुक्त किया गया था। पूर्व राज्यसभा सांसद रजनी अशोकराव पाटिल का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पद खाली हो गया था। कांग्रेस संसदीय दल (राज्यसभा) के मुख्य व्हिप जयराम रमेश की ओर से जारी पत्र के अनुसार, नीरज डांगी पार्टी अनुशासन बनाए रखने, सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उच्च सदन में विधायी गतिविधियों के बीच समन्वय करने की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे।
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