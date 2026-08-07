मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता होगा हंगामेदार? कांग्रेस ने जारी किया थ्री-लाइन व्हिप, सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश

संसदीय प्रक्रिया में थ्री-लाइन व्हिप को किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी किया गया सबसे ऊंचा और सबसे ज़्यादा बाध्यकारी निर्देश माना जाता है। पार्टी से जुड़े हर सांसद के लिए इसका पालन करना कानूनी और संवैधानिक रूप से जरूरी है। सांसदों के लिए न सिर्फ सदन में मौजूद रहना जरूरी है, बल्कि किसी भी चर्चा, विभाजन या वोटिंग के दौरान पार्टी के अधिकृत स्टैंड के पक्ष में ही अपना रुख रखना होता है। बिना पूर्व अनुमति या ठोस मेडिकल कारण के व्हिप का उल्लंघन करने पर दलबदल विरोधी कानून के तहत सांसद की सदस्यता खत्म हो सकती है।