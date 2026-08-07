पांच परीक्षाएं पास किए बिना बिहार की जनता को विकल्प नहीं दे सकते प्रशांत किशोर

उपचुनाव अक्सर आम विधानसभा चुनाव से अलग होते हैं। इनमें सरकार बनने या बदलने का प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होता, इसलिए संगठन की सक्रियता, उम्मीदवार की पहचान और समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की क्षमता अनुपात से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

बांकीपुर में लगभग दो-तिहाई मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। इसलिए यह परिणाम जन सुराज पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि और भाजपा के लिए गंभीर चेतावनी है, पर इसे पूरे बिहार या भारत में राजनीतिक दिशा बदलने का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।