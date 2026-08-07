मेहबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर BJP-RSS पर साधा निशाना, कांग्रेस पर भी उठाए सवाल

मेहबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को एक मामले में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा बुलाए जाने के बाद किया गया। जानकारी के मुताबिक, श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस थाने में 5 अगस्त को दर्ज FIR में इल्तिजा मुफ्ती पर आरोप लगाया गया है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी के साथ कथित रूप से हाथापाई की।