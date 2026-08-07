बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीके की तारीफ की, बोले- ‘गुंडों, पैसे और बाहुबल की ताकत के बावजूद जीते’



पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 मतों के अंतर से हराया। चुनाव परिणामों के अनुसार प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में प्रशांत किशोर तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरे, जिससे भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) दोनों के वोट प्रतिशत पर असर पड़ा। चुनावी नतीजों में पारंपरिक वोट बैंक का एक हिस्सा जन सुराज पार्टी की ओर जाता दिखाई दिया।