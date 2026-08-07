बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीके की तारीफ की, बोले- ‘गुंडों, पैसे और बाहुबल की ताकत के बावजूद जीते’

सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की प्रशांत किशोर की तारीफ(फोटो-IANS)
Prashant Kishor: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें बधाई देते हुए उनकी जीत को 'अभूतपूर्व' बताया है। उन्होंने दावा किया कि सभी बाधाओं और विरोधी दलों के प्रयासों के बावजूद प्रशांत किशोर ने सम्मानजनक जीत हासिल की है।
बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि विपक्ष के नजरिए से सत्तारूढ़ दल और अन्य राजनीतिक दलों ने प्रशांत किशोर को हराने की हरसंभव कोशिश की। उन्होंने कहा कि बंदूक, गुंडों, पैसे और बाहुबल के बावजूद प्रशांत किशोर ने गर्व और सम्मान के साथ जीत दर्ज की है।
उन्होंने प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि निराशा के माहौल में यह जीत उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। उनके अनुसार, लोगों को प्रशांत किशोर से बड़ी उम्मीदें हैं और वे चाहते हैं कि वह अपनी टीम के साथ मिलकर बांकीपुर और पूरे बिहार के विकास के लिए काम करें।
पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 मतों के अंतर से हराया। चुनाव परिणामों के अनुसार प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में प्रशांत किशोर तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरे, जिससे भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) दोनों के वोट प्रतिशत पर असर पड़ा। चुनावी नतीजों में पारंपरिक वोट बैंक का एक हिस्सा जन सुराज पार्टी की ओर जाता दिखाई दिया।
मिथुन चक्रवर्ती के स्वास्थ्य को लेकर पूछे गए सवाल पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें पहले यह जानकारी नहीं थी कि मिथुन अस्पताल में भर्ती हैं और यह जानकर उन्हें काफी दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती उनके पुराने मित्र, बेहतरीन कलाकार और बड़े स्टार हैं। साथ ही वह एक संवेदनशील इंसान हैं, जो जानवरों और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग