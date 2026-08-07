मोहन भागवत का हवाला देकर अभिजीत दिपके का भाजपा पर हमला, बोले- अपने ही मेंटर की बात नहीं मान रही पार्टी

वायरल वीडियो की जांच को लेकर अभिजीत दिपके ने कहा कि जब फेक वीडियो की बात आती है, तो मेरा मानना ​​है कि अगर जांच की जाए, तो ज्यादातर फेक वीडियो आईटी सेल से जुड़े पाए जाएंगे। उन्होंने मेरे कई एआई-जनरेटेड वीडियो बनाए हैं। इसलिए निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और इससे पता चलेगा कि ज्यादातर फेक वीडियो आईटी सेल ने ही बनाए थे। अभिजीत दिपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद एक बात साफ हो गई है। जब इस देश के नागरिक अपनी विचारधाराओं और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होते हैं, तो वे सरकार पर दबाव बना सकते हैं। हम आगे भी ऐसा ही करेंगे और आम मुद्दों पर सभी को एकजुट करने की कोशिश करेंगे।