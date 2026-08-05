जंतर-मंतर पहुंचा था कथित ISI मॉड्यूल! अमृतसर में 9 गिरफ्तार, पेट्रोल बम बरामद

Jantar Mantar Terror Plot: कुछ दिन पहले दिल्ली का जंतर-मंतर CJP के 'संसद चलो' प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में था। अब इसी जगह का नाम अमृतसर में पकड़े गए कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच में सामने आने से मामला और चर्चा में आ गया है। पंजाब पुलिस का दावा है कि दो कथित ISI समर्थित मॉड्यूल का खुलासा किया गया है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें चार नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए एक मॉड्यूल के आठ सदस्य जंतर-मंतर गए थे। हालांकि, पुलिस ने यह नहीं कहा है कि इनका CJP के प्रदर्शन से कोई संबंध था।