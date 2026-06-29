राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हुआ तो इससे बीजेपी का क्या लेना-देना? भाजपा उपाध्यक्ष की दो टूक

Ram Mandir donation theft: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला देखते ही देखते एक राजनीतिक विवाद में बदल गया है। मामला सामने आने के बाद से ही विपक्ष लगातार इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है और चंदा चोरी में सरकार की भूमिका का दावा कर रहा है। वहीं सरकार इन आरोपों को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताती आई है। इसी कड़ी में अब पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष फतेह जंग सिंह बाजवा की इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बाजवा ने विपक्ष के आरोपों से इनकार करते हुए यह साफ कहा कि राम मंदिर से जुड़े धार्मिक मामलों का संचालन मंदिर समिति करती है और इसमें बीजेपी का कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच समिति और सरकार करेगी।