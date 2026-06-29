अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद केस अपडेट: आरोपी लवकुश का नया मकान जांच के दायरे में, क्या बोले पड़ोसी?

Ayodhya Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले की जांच लगातार नए पहलुओं तक पहुंच रही है। अब जांच एजेंसियों की नजर इस मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा के हाल ही में बने दोमंजिला मकान पर भी टिक गई है। अधिकारियों ने मकान के निर्माण में खर्च हुई राशि, उससे जुड़े दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू कर दी है। एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि निर्माण में इस्तेमाल धन का स्रोत क्या था और क्या उसका कथित चढ़ावा हेराफेरी मामले से कोई संबंध है।