Ayodhya Ram Mandir Donation Row: कौन हैं बजरंग लाल बागड़ा? ले सकते हैं चंपत राय की जगह! ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर क्या खबर?

Ayodhya Ram Mandir Donation Row: अयोध्याराम मंदिर के चढ़ावे में कथित करोड़ों रुपये की अनियमितता से जुड़े मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए पहलू सामने आ रहे हैं। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि कथित तौर पर चढ़ावे में हेराफेरी किसी एक व्यक्ति का काम नहीं थी, बल्कि लंबे समय से एक संगठित समूह इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय था। फिलहाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि पूरे विवाद से हुई फजीहत के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।