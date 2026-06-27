‘PM मोदी ने मंदिर ट्रस्ट का गठन किया था, इसमें खुली डकैती हुई’, अयोध्या राम मंदिर चंढ़ावा चोरी मामले पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

SIT द्वारा अयोध्या राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) चढ़ावा चोरी मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के अलावा SIT जांच में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़े कई बड़ा खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया है कि चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बीच तय की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP का पालन नहीं किया गया।