27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

‘PM मोदी ने मंदिर ट्रस्ट का गठन किया था, इसमें खुली डकैती हुई’, अयोध्या राम मंदिर चंढ़ावा चोरी मामले पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

Ram Mandir Theft: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने राम मंदिर (Ram Mandir) में चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस मामले पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), बीजेपी और RSS पर हमला बोला है।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Vinay Shakya

Jun 27, 2026

Ram Mandir Scam

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कांग्रेस ने PM मोदी पर साधा निशाना (फोटो- पत्रिका)

Ram Mandir Scam: अयोध्या राम मंदिर चढ़वा चोरी (Ayodhya Ram Mandir Donation Theft) मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), बीजेपी और RSS पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन पीएम मोदी ने किया था।

कांग्रेस ने PM मोदी, BJP, RSS और VHP को घेरा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा- यह भाजपा द्वारा करोड़ों भारतीयों की आस्था पर करारा प्रहार है। इस ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसमें PM मोदी द्वारा चुने गए भाजपा, RSS और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के लोग शामिल हैं। कांग्रेस नेता ने कहा- ट्रस्ट पर शुरू से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कोई निष्पक्ष जांच नहीं हुई है।

ट्रस्ट के सदस्यों ने खुद कहा है कि यह भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि डकैती है। देश के लोग राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर भरोसा नहीं करते। ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाना चाहिए और इस मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। इस मामले में शामिल सभी लोगों को, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अब तक 8 लोग गिरफ्तार, SIT जांच में खुले कई राज

SIT द्वारा अयोध्या राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) चढ़ावा चोरी मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के अलावा SIT जांच में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़े कई बड़ा खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया है कि चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बीच तय की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP का पालन नहीं किया गया।

SIT की जांच में सामने आया है कि चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बीच तय की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट में इसे गंभीर और कथित रूप से जानबूझकर की गई लापरवाही माना है।

UP की राजनीति में बड़ा उलटफेर; कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को हटाया, अजय राय का भी जा सकता है पद

ये भी पढ़ें
Congress leader Rajendra Pal Gautam

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

राम मंदिर

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Jun 2026 03:38 pm

Published on:

27 Jun 2026 03:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / ‘PM मोदी ने मंदिर ट्रस्ट का गठन किया था, इसमें खुली डकैती हुई’, अयोध्या राम मंदिर चंढ़ावा चोरी मामले पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना के निरीक्षण में अनुराज जैन सख्त, बोले- गुणवत्ता और नागरिक सुविधाओं से नहीं होगा समझौता

वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना के विकास कार्यों का उपाध्यक्ष अनुराज जैन ने किया स्थलीय निरीक्षण   (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group) 
अयोध्या

‘भगवान की मूर्ति से हार और खड़ाऊं तक उठा ले गए’, अयोध्या राम मंदिर मामले में इकबाल अंसारी का फूटा गुस्सा

Babri case Iqbal Ansari reaction, Ayodhya temple necklace theft case
अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में, 17 साल से CCTV अधिकारी अर्जुन देव SIT के रडार पर, चंपत राय के करीबी होने का दावा

Ayodhya Ram Mandir donation scam case, Ram Mandir offering theft investigation
अयोध्या

अयोध्या श्री राम मंदिर चंदा घोटाला: हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बोले- दुर्भाग्यपूर्ण, स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते मारने को कहा

हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
अयोध्या

‘जिसने भी गलत काम किया उसे सजा मिलनी चाहिए’, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद पर स्वामी वैष्णवी जगदंबा नंदगिरी का बड़ा बयान

swami vaishnavi jagdamba nandgiri big statement on ram temple donation controversy ayodhya
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.