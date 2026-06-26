UP की राजनीति में बड़ा उलटफेर; कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को हटाया, अजय राय का भी जा सकता है पद

कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का दावा है कि जल्द ही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को भी पद से हटाया जा सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस किसी ओबीसी या मुस्लिम चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपने की तैयारी में है। पिछले दिनों यूपी के कांग्रेस सांसदों ने दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात की थी। इसमें सांसद इमरान मसूद और राकेश राठौर में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग रखी गई।