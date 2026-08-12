‘मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करे सपा’, आजम खान को गृहमंत्री बनाने के दावों पर भड़की बीजेपी

लखनऊ में भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने शिवपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवपाल सिंह यादव को उस सरकार के सपने देखना बंद कर देना चाहिए जो सिर्फ उनकी कल्पना में है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि 2027 में सत्ता में आए तो आजम खान को गृहमंत्री बनाएंगे। न तो 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने वाली है और न ही अगले कई चुनावों में। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और पूरी समाजवादी पार्टी या तो सपनों में खुद को सरकार बनाते देखते हैं या बयानों के जरिए। सरकार बनाने के लिए जनता के बीच रहकर उनके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन जब सपा को मौका मिला तो उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया और परिवार को आगे बढ़ाया। इसलिए समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने के सपने देखना बंद कर देना चाहिए। 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।