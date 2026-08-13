ओमप्रकाश के बेटे अरविंद को जान से मारने की धमकी: राजभर बोले- सुहेलदेव का वंशज हूं, कंसवादियों से मैं नहीं डरता हूं

Om Prakash Rajbhar: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) कार्यालय पर हमले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यालय में घुसकर उनके बेटे डॉ. अरविंद राजभर को गाली और जान से मारने की धमकी दी गई। पार्टी कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव से सवाल किए और कहा कि राजनीतिक लड़ाई जनता के बीच और मुद्दों पर होनी चाहिए।