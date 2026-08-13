‘आजम खान गृह मंत्री होंगे’, शिवपाल के बयान पर डिप्टी CM मौर्य ने साधा निशाना; बोले-गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का संदेश दे रही सपा

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव के बयान पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने वाली नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोटबैंक को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। मौर्य ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का हिंदू विरोधी रवैया, अपराधियों और दंगाइयों के समर्थन तथा गुंडों को संरक्षण देने का रिकॉर्ड जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव कथित तौर पर अखिलेश यादव के कहने पर संभल जाते हैं और दंगाइयों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की बात करते हैं। इसके बाद रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात करते हैं और उन्हें सपा सरकार बनने पर गृह मंत्री बनाने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का संदेश सपा दे रही है।