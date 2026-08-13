UP Women Scheme: महिलाओं को 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की तैयारी, स्वरोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस

महिला सशक्तिकरण पर सरकार का बढ़ता फोकस (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
UP Women Empowerment: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर एक बड़ी योजना पर मंथन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार योगी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से नई वित्तीय सहायता योजना पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की संभावना पर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक इस योजना को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है।
राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इस प्रस्ताव को लेकर लगातार विचार-विमर्श जारी है। माना जा रहा है कि यदि योजना को मंजूरी मिलती है तो इसका उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना होगा।
सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार चाहती है कि महिलाएं छोटी पूंजी के अभाव में रुकने के बजाय अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड वस्त्र, हस्तशिल्प, किराना दुकान और अन्य लघु उद्यमों जैसे क्षेत्रों में यह सहायता उपयोगी साबित हो सकती है।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अनिल शर्मा का मानना है कि यदि इस प्रकार की योजना लागू होती है तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। इससे स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमिता को भी नई गति मिलने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार योजना के प्रारूप में आर्थिक सहायता को चरणबद्ध तरीके से देने का प्रस्ताव भी शामिल है। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव से पहले पात्र महिलाओं को 20 हजार रुपये की पहली किस्त दी जा सकती है। इसके बाद यदि सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो शेष 30 हजार रुपये तीन बराबर किस्तों में, प्रत्येक 10-10 हजार रुपये के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हालांकि यह केवल प्रारंभिक चर्चा का हिस्सा बताया जा रहा है। सरकार की ओर से अभी न तो पात्रता के मानदंड तय किए गए हैं और न ही आवेदन प्रक्रिया या भुगतान की आधिकारिक रूपरेखा जारी की गई है। अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल और संबंधित विभागों की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाएं लागू की हैं। इसी क्रम में प्रस्तावित आर्थिक सहायता योजना को भी महिला कल्याण की दिशा में एक संभावित कदम के रूप में देखा जा रहा है।राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि यदि यह योजना लागू होती है तो इसका प्रभाव बड़ी संख्या में महिला लाभार्थियों तक पहुंच सकता है। हालांकि योजना का वास्तविक स्वरूप और उसका क्रियान्वयन सरकार की अंतिम मंजूरी पर निर्भर करेगा।
सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें स्थायी आय का स्रोत उपलब्ध कराना भी रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को पहले ही बैंकिंग, बचत और स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। प्रस्तावित योजना भी इसी दिशा में एक और कदम मानी जा रही है। यदि सहायता राशि का उपयोग स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों में किया जाता है, तो इससे महिलाओं की आय बढ़ने के साथ परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है।
सूत्रों के अनुसार योजना के कई पहलुओं पर अभी भी विचार-विमर्श जारी है। वित्तीय प्रावधान, लाभार्थियों की संख्या, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर संबंधित विभाग काम कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल इस योजना को लागू मानना उचित नहीं होगा। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना या घोषणा जारी नहीं की गई है। ऐसे में योजना से जुड़ी सभी चर्चाओं को केवल प्रस्तावित प्रारूप के रूप में ही देखा जा रहा है। अंतिम निर्णय होने के बाद ही इसके नियम, शर्तें और लाभार्थियों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रस्तावित इस योजना ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज कर दी है। यदि सरकार इस योजना को अंतिम मंजूरी देती है तो यह राज्य की महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। फिलहाल प्रदेश की लाखों महिलाओं की नजर सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। हालांकि यह स्पष्ट है कि अभी तक योजना केवल विचाराधीन है और इसकी आधिकारिक घोषणा, पात्रता तथा भुगतान की प्रक्रिया सामने आना बाकी है। ऐसे में सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही योजना के वास्तविक स्वरूप और लाभार्थियों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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