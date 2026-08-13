UP Women Scheme: महिलाओं को 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की तैयारी, स्वरोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस

सूत्रों के अनुसार योजना के प्रारूप में आर्थिक सहायता को चरणबद्ध तरीके से देने का प्रस्ताव भी शामिल है। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव से पहले पात्र महिलाओं को 20 हजार रुपये की पहली किस्त दी जा सकती है। इसके बाद यदि सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो शेष 30 हजार रुपये तीन बराबर किस्तों में, प्रत्येक 10-10 हजार रुपये के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हालांकि यह केवल प्रारंभिक चर्चा का हिस्सा बताया जा रहा है। सरकार की ओर से अभी न तो पात्रता के मानदंड तय किए गए हैं और न ही आवेदन प्रक्रिया या भुगतान की आधिकारिक रूपरेखा जारी की गई है। अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल और संबंधित विभागों की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।