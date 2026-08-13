मायावती का बड़ा एक्शन; पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा BSP से निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप

बसपा प्रमुख मायावती ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके अन्टू मिश्रा को पार्टी से निकाले जाने की आधिकारिक जानकारी दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी माहौल काफी गरमा गया है। इसलिए पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विरोधियों के साम, दाम, दंड, भेद जैसे हथकंडों से पूरी तरह सावधान रहना चाहिए।' उन्होंने अपील की है कि सभी कार्यकर्ता अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बसपा के अंबेडकरवादी मिशन को आगामी विधानसभा चुनाव में सफल बनाने के लिए जी-जान से जुट जाएं।