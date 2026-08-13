UP Rain Alert for 3 Days: आज से पूरे यूपी में लौटेगा मानसून, तीन दिन भारी बारिश से मौसम होगा पूरी तरह सुहाना,नए अपडेट के साथ

UP Monsoon Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून पूरी ताकत के साथ लौटने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी और छिटपुट बारिश का दौर जारी था, लेकिन अब मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज से मानसून दोबारा सक्रिय हो रहा है और अगले लगभग एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। खासकर आगामी तीन दिनों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस व गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

