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UP Rain Alert for 3 Days: आज से पूरे यूपी में लौटेगा मानसून, तीन दिन भारी बारिश से मौसम होगा पूरी तरह सुहाना,नए अपडेट के साथ

UP Monsoon Returns: उत्तर प्रदेश में आज से मानसून फिर सक्रिय हो रहा है। अगले एक सप्ताह तक अच्छी बारिश के आसार हैं, जबकि कई जिलों में तीन दिन भारी वर्षा और तापमान में गिरावट होगी।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Aug 13, 2026

मानसून की दमदार वापसी, बारिश से मिलेगी राहत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

मानसून की दमदार वापसी, बारिश से मिलेगी राहत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

UP Monsoon Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून पूरी ताकत के साथ लौटने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी और छिटपुट बारिश का दौर जारी था, लेकिन अब मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज से मानसून दोबारा सक्रिय हो रहा है और अगले लगभग एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। खासकर आगामी तीन दिनों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस व गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ मौसम वैज्ञानिक अतुल का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और मानसूनी ट्रफ की सक्रियता बढ़ने के कारण प्रदेश में व्यापक वर्षा की स्थिति बन रही है। यही वजह है कि पूर्वांचल, अवध, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश का दायरा लगातार बढ़ेगा। मौसम में इस बदलाव का असर राजधानी लखनऊ समेत लगभग पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा।

तीन दिन तक तेज बारिश के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन दिनों तक कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की गई है।

राजधानी लखनऊ सहित कानपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ जिलों में कहीं-कहीं अतिवृष्टि जैसी स्थिति भी बन सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की आशंका बनी रहेगी।

गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

लगातार बारिश का सबसे बड़ा असर तापमान पर देखने को मिलेगा। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जा सकती है।

बारिश के बाद सुबह और शाम का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और सुहाना रहेगा। तेज हवाओं के चलने से वातावरण में नमी बढ़ेगी और गर्म हवाओं का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाएगा। इससे बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को राहत मिलेगी।

किसानों के लिए राहत की खबर

मानसून की सक्रियता किसानों के लिए भी राहत लेकर आई है। धान, मक्का, गन्ना, दलहन और सब्जियों की खेती कर रहे किसानों को इस बारिश से काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। जिन क्षेत्रों में बारिश की कमी के कारण खेतों में सिंचाई करनी पड़ रही थी, वहां प्राकृतिक वर्षा से लागत कम होगी और फसलों की बढ़वार बेहतर होगी।

लखनऊ कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले एक सप्ताह तक अनुमान के अनुसार अच्छी बारिश होती है तो खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि जिन इलाकों में अत्यधिक वर्षा होगी, वहां खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी होगा ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे।

शहरों में बढ़ सकती हैं चुनौतियां

बारिश जहां एक ओर राहत लेकर आएगी, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में कुछ परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। निचले इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम, सड़कों पर फिसलन और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। नगर निकायों को नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। उन्होंने कहा कि  वाहन चालकों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज बारिश में अनावश्यक यात्रा से बचने, जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखने और बिजली कड़कने के समय खुले स्थानों में न रुकने की अपील की गई है।

एक सप्ताह तक रहेगा बारिश का सिलसिला

मौसम विभाग का कहना है कि मानसून फिलहाल मजबूत स्थिति में है और अगले लगभग एक सप्ताह तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम में यह बदलाव अगस्त के दूसरे पखवाड़े के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बारिश का यह दौर न केवल मौसम को सुहाना बनाएगा बल्कि जलाशयों, नदियों और भूजल स्तर के लिए भी लाभदायक साबित होगा। हालांकि प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

सावधानी और तैयारी दोनों जरूरी

मानसून की वापसी प्रदेशवासियों के लिए राहत और खुशी की खबर है, लेकिन इसके साथ सतर्कता भी जरूरी है। भारी बारिश के दौरान जलभराव, बिजली गिरने और तेज हवाओं जैसी स्थितियों से बचने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक होगा। यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज होगी, जिससे गर्मी का असर कम होगा, किसानों को लाभ मिलेगा और प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरे रंग में नजर आएगा।

UP Monsoon: बम-बम भोले के जयकारों के बीच बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ मंडल समेत UP के अधिकांश जिलों में बारिश की रफ्तार धीमी

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पूर्वी तट के निम्न दबाव क्षेत्र के मध्य प्रदेश पहुंचने से बदला मौसम का मिजाज, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के आसार, अन्य हिस्सों में छिटपुट वर्षा की संभावना (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

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Updated on:

13 Aug 2026 11:48 am

Published on:

13 Aug 2026 11:48 am

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