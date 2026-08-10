UP Monsoon: बम-बम भोले के जयकारों के बीच बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ मंडल समेत UP के अधिकांश जिलों में बारिश की रफ्तार धीमी

लखनऊ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार वर्तमान में मानसूनी द्रोणी बीकानेर, ग्वालियर, उत्तरी-पूर्वी मध्य प्रदेश स्थित निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र से होकर पुरी और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इस मौसम तंत्र के कारण नमी का प्रवाह मध्य भारत की ओर अधिक केंद्रित हो गया है। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी, जबकि मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि निम्न दबाव क्षेत्र के आगे बढ़ने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा का दायरा और सीमित हो जाएगा।