गेस्ट हाउस कांड से लेकर उमाशंकर सिंह तक: मायावती के राजनीतिक जीवन में ‘भाइयों’ की चर्चा फिर हुई तेज

UP Political History: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के राजनीतिक जीवन में समय-समय पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व सामने आए, जिन्होंने संकट की घड़ी में उनका साथ दिया। हाल ही में रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद एक बार फिर उन रिश्तों की चर्चा तेज हो गई, जिन्हें मायावती ने सार्वजनिक जीवन में विशेष सम्मान दिया। राजनीतिक गलियारों में यह भी याद किया जा रहा है कि इससे पहले वर्ष 1995 के चर्चित लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने भी कठिन परिस्थितियों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।