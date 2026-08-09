गेस्ट हाउस कांड से लेकर उमाशंकर सिंह तक: मायावती के राजनीतिक जीवन में ‘भाइयों’ की चर्चा फिर हुई तेज

1995 गेस्ट हाउस कांड के बाद चर्चा में आए भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी (फोटो सोर्स :Facebook Brahmadatta Dwivedi)
UP Political History: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के राजनीतिक जीवन में समय-समय पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व सामने आए, जिन्होंने संकट की घड़ी में उनका साथ दिया। हाल ही में रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद एक बार फिर उन रिश्तों की चर्चा तेज हो गई, जिन्हें मायावती ने सार्वजनिक जीवन में विशेष सम्मान दिया। राजनीतिक गलियारों में यह भी याद किया जा रहा है कि इससे पहले वर्ष 1995 के चर्चित लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने भी कठिन परिस्थितियों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 जून, 1995 का दिन एक ऐतिहासिक और विवादित घटना के रूप में दर्ज है। उस समय लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मायावती मौजूद थीं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में तनाव अपने चरम पर था। इसी दौरान गेस्ट हाउस में भारी हंगामा हुआ। घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इसी घटना के बाद बसपा और भाजपा के बीच राजनीतिक समीकरण बने, जिसके परिणामस्वरूप मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं।
गेस्ट हाउस कांड की चर्चा होते ही भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम प्रमुखता से सामने आता है। फर्रुखाबाद से कई बार विधायक रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी उस समय भाजपा के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। विभिन्न राजनीतिक संस्मरणों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए बयानों के अनुसार, गेस्ट हाउस में तनावपूर्ण माहौल के दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचकर मायावती की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उस समय स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि प्रशासन भी भारी दबाव में था। राजनीतिक इतिहास में इस घटना को ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साहस और त्वरित निर्णय क्षमता के उदाहरण के रूप में भी देखा जाता है।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नीरज कुमार का कहना है कि गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बीच परस्पर सम्मान का रिश्ता विकसित हुआ। सार्वजनिक मंचों और राजनीतिक चर्चाओं में यह उल्लेख कई बार सामने आया कि मायावती उन्हें विशेष सम्मान देती थीं। हालांकि इस संबंध को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों और नेताओं की अपनी-अपनी व्याख्याएं रही हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि 1995 की घटना के बाद दोनों नेताओं के बीच संवाद और सम्मान का रिश्ता चर्चा का विषय बना रहा।
उत्तर प्रदेश की राजनीति को फरवरी 1997 में उस समय बड़ा झटका लगा, जब फर्रुखाबाद में भाजपा नेता और तत्कालीन मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे प्रदेश की राजनीति को झकझोर दिया था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी प्रभा द्विवेदी ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और विधानसभा चुनाव भी लड़ा। आज भी फर्रुखाबाद और आसपास के क्षेत्रों में ब्रह्मदत्त द्विवेदी को एक प्रभावशाली जननेता के रूप में याद किया जाता है।
हाल ही में रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में मायावती से जुड़े व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई। कई समर्थकों ने दावा किया कि उमाशंकर सिंह को मायावती अपना भाई मानती थीं। हालांकि इस संबंध को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं, लेकिन उनके निधन पर बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गहरा शोक व्यक्त किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि व्यक्तिगत विश्वास और आत्मीय संबंध भारतीय राजनीति में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और मायावती के राजनीतिक जीवन में भी ऐसे कुछ रिश्तों का विशेष महत्व रहा है।
विश्लेषकों का कहना है कि गेस्ट हाउस कांड केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं और महिला सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करने वाली घटना थी। उस दौर में कई नेताओं ने अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम इसलिए विशेष रूप से लिया जाता है क्योंकि उनके बारे में यह माना जाता है कि उन्होंने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर तत्काल मानवीय जिम्मेदारी निभाई। यही कारण है कि आज भी जब गेस्ट हाउस कांड का जिक्र होता है तो उनके योगदान को याद किया जाता है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में गेस्ट हाउस कांड और उसके बाद बने राजनीतिक समीकरण आज भी अध्ययन और चर्चा का विषय हैं। इस घटना ने न केवल राज्य की सत्ता का समीकरण बदला बल्कि कई नेताओं की राजनीतिक पहचान भी नई तरह से स्थापित की। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का साहस, मायावती का संघर्ष और बाद के वर्षों में बसपा-भाजपा के राजनीतिक संबंध, इन सभी घटनाओं ने प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी। वहीं, उमाशंकर सिंह के निधन के बाद इन पुराने प्रसंगों का फिर से चर्चा में आना यह दर्शाता है कि राजनीति में व्यक्तिगत विश्वास और मानवीय रिश्ते समय बीतने के बाद भी लोगों की स्मृतियों में जीवित रहते हैं।
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