‘देश की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है हमारा युवा’, लखनऊ में तिरंगा यात्रा के शुभारंभ पर बोले CM योगी

Yogi Adityanath Tiranga Yatra: राजधानी लखनऊ रविवार को राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर नजर आई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भव्य तिरंगा यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री आवास, 5 कालिदास मार्ग से प्रारंभ हुई यह यात्रा लोक भवन होते हुए विधान भवन तक पहुंची। हाथों में तिरंगा और जुबां पर "भारत माता की जय", "वंदे मातरम्" तथा अमर शहीदों के जयघोष के साथ निकली इस यात्रा ने पूरे शहर में देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के ‘हर घर तिरंगा-तिरंगा यात्रा’ अभियान के अंतर्गत किया गया।