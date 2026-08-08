Brijesh Pathak on Akhilesh Yadav: अखिलेश ने उठाया ब्राह्मणों का मुद्दा तो BJP का पलटवार, ब्रजेश पाठक ने याद दिलाया पुराना बयान

डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी समाज का विकास सिर्फ किसी एक परिवार को सत्ता में लाने से नहीं हो सकता। इसके लिए हर वर्ग को समान अवसर, सम्मान और न्याय मिलना जरूरी है। उन्होंने अपनी राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि उनके सार्वजनिक जीवन का फैसला जनता करती है। साथ ही उन्होंने भाजपा की राजनीति को 'राष्ट्र प्रथम, संगठन सर्वोपरि और अंत्योदय' से जोड़ते हुए कहा कि जनता परिवारवाद और विकास की राजनीति के बीच का अंतर समझती है।