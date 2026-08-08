Aishwarya Raj Singh RLD UP President: राजघराने से रिश्ता, TCS में नौकरी और अब RLD की यूपी कमान, कौन हैं ऐश्वर्य राज सिंह?

RLD UP President: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने वरिष्ठ नेता ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश इकाई की कमान सौंप दी है। यह फैसला ऐसे समय हुआ है, जब इससे कुछ घंटे पहले ही रामाशीष राय ने प्रदेश अध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन से आरएलडी की आगे की रणनीति, खासकर पूर्वांचल और युवा वोटरों को लेकर पार्टी की प्राथमिकता भी सामने आती है।