Ayodhya Traffic Update: सावन के बड़े पर्वों पर गोंडा में लागू होगा विशेष डायवर्जन, यात्रा से पहले देखें पूरा रूट प्लान

श्रावण मास-2026 के दौरान अयोध्या धाम में श्रावण सोमवार, श्रावण शिवरात्रि, नागपंचमी, श्रावण झूला मेला और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसी को देखते हुए गोंडा पुलिस ने जिले में विशेष ट्रैफिक और डायवर्जन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था अलग-अलग पर्वों के दौरान चरणबद्ध तरीके से लागू रहेगी। पहला डायवर्जन 8 अगस्त सुबह 8 बजे से 12 अगस्त सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद 14 अगस्त से 17 अगस्त, फिर 23 से 24 अगस्त और अंत में 27 से 28 अगस्त तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। भीड़ अधिक होने पर समय बढ़ाया भी जा सकता है।