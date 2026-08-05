UP Elections 2027: अयोध्या से पवन पांडेय होंगे उम्मीदवार! अखिलेश यादव ने 2027 के लिए चला बड़ा दांव

Akhilesh Yadav SP Candidate Ayodhya 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय बाकी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा सियासी दांव चलते हुए अयोध्या (सदर) विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अखिलेश यादव का यह कदम राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि 2027 के चुनाव के लिए किसी प्रमुख दल द्वारा इतने पहले प्रत्याशी के नाम का आधिकारिक ऐलान करने की यह पहली बड़ी शुरुआत है।