Ram Mandir: राम मंदिर दर्शन को लेकर सेना के जवानों के लिए बड़ा फैसला, अब डोगरा रेजीमेंटल सेंटर से मिलेगा दर्शन पास

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें दर्शन पास बनवाने के लिए यात्री सेवा केंद्र या ट्रस्ट के अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने डोगरा रेजीमेंटल सेंटर स्थित सैनिक सदन को नई आईडी (ID) जारी कर दी है, जिसके जरिए प्रतिदिन 300 सुगम और 100 VIP पास जारी किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था से सैनिकों को पास बनवाने में होने वाली परेशानी खत्म होगी और राम मंदिर में दर्शन की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान हो जाएगी।