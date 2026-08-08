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भाजपा ने क्षेत्र और मोर्चा प्रभारी घोषित किए: काशी की  जिम्मा रमेश सिंह को, गोविंद नारायण शुक्ला को मुख्यालय की जिम्मेदारी

BJP Uttar Pradesh ने क्षेत्र प्रभारियों और मोर्चा प्रभारियों की नई सूची जारी की है। गोविंद नारायण शुक्ला को मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है, जबकि मीडिया और ‘मन की बात’ की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं।
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Aman Pandey

Aug 08, 2026

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UP BJP Organization List: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उत्तर प्रदेश इकाई ने संगठन को क्षेत्रीय और मोर्चा स्तर पर मजबूत करने के लिए नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया है। पार्टी ने प्रदेश के छह क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की घोषणा की है। इसके साथ ही युवा, पिछड़ा, अनुसूचित, महिला, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और किसान मोर्चा की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। पार्टी की ओर से जारी सूची में गोविंद नारायण शुक्ला को मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है, जबकि मीडिया और ‘मन की बात’ समेत कुछ अन्य जिम्मेदारियों के लिए भी नेताओं के नाम घोषित किए गए हैं।

छह क्षेत्रों की जिम्मेदारी इन नेताओं को

प्रदेश संगठन में क्षेत्रवार जिम्मेदारियों के तहत रामप्रताप सिंह चौहान को पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। वह प्रदेश महामंत्री हैं। इसी तरह प्रदेश महामंत्री गीता शाक्य को ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। शंकर लोधी को कानपुर क्षेत्र और दिलीप पटेल को अवध क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। दोनों प्रदेश महामंत्री हैं।

काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह को सौंपी गई है। वहीं प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा को गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस तरह पार्टी ने प्रदेश के प्रमुख संगठनात्मक क्षेत्रों के लिए छह नेताओं को जिम्मेदारी दी है।

सात मोर्चों के प्रभार भी तय

बीजेपी ने विभिन्न मोर्चों के लिए भी प्रदेश स्तर पर प्रभारियों की घोषणा की है। राजेश चौधरी को युवा मोर्चा, संजय राय को पिछड़ा मोर्चा और डॉ. धर्मेंद्र सिंह को अनुसूचित मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष कामेश्वर सिंह को दी गई है।

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लिए डॉ. प्रियंका रावत को प्रभारी बनाया गया है। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी को और किसान मोर्चा का प्रभार प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर गिरी को सौंपा गया है।

गोविंद नारायण शुक्ला मुख्यालय प्रभारी

संगठनात्मक जिम्मेदारियों के अलावा पार्टी ने मुख्यालय स्तर पर भी नियुक्ति की है। सूची के अनुसार एमएलसी और पूर्व प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर कुछ विशेष कार्यों के लिए प्रस्तावित प्रभारियों के नाम भी घोषित किए गए हैं।

प्रदेश मंत्री यतेंद्र शर्मा को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर को विस्तारक योजना(संयोजक) प्रभारी बनाया गया है। वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना मिश्रा को ‘मन की बात’ का संयोजक और प्रदेश मंत्री राहुल वाल्मीकि को ‘मन की बात’ का सह-संयोजक बनाया गया है।

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Updated on:

08 Aug 2026 03:01 pm

Published on:

08 Aug 2026 01:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / भाजपा ने क्षेत्र और मोर्चा प्रभारी घोषित किए: काशी की  जिम्मा रमेश सिंह को, गोविंद नारायण शुक्ला को मुख्यालय की जिम्मेदारी

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