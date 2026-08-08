भाजपा ने क्षेत्र और मोर्चा प्रभारी घोषित किए: काशी की  जिम्मा रमेश सिंह को, गोविंद नारायण शुक्ला को मुख्यालय की जिम्मेदारी

UP BJP Organization List: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उत्तर प्रदेश इकाई ने संगठन को क्षेत्रीय और मोर्चा स्तर पर मजबूत करने के लिए नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया है। पार्टी ने प्रदेश के छह क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की घोषणा की है। इसके साथ ही युवा, पिछड़ा, अनुसूचित, महिला, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और किसान मोर्चा की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। पार्टी की ओर से जारी सूची में गोविंद नारायण शुक्ला को मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है, जबकि मीडिया और ‘मन की बात’ समेत कुछ अन्य जिम्मेदारियों के लिए भी नेताओं के नाम घोषित किए गए हैं।