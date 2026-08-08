8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

पीडीए में ‘पी’ से पंडित करना SP का राजनीतिक छल, अखिलेश के ‘ब्राह्मण प्रेम’ पर मायावती ने पीडीए फॉर्मूले पर कसा तंज

BSP Chief Mayawati: बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पीडीए फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। मायावती ने कहा कि पीडीए में 'पी' का मतलब 'पंडित' करना राजनीतिक छल है और लोगों को ऐसी जातिवादी राजनीति से सावधान रहना चाहिए।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Aug 08, 2026

BSP chief Mayawati

बसपा सुप्रीमो मायावती (Photo: Patrika)

UP Assembly Elections 2027: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी के 'पीडीए' फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा है। मायावती ने पीडीए में 'पी' शब्द को पिछड़ा से बदलकर 'पंडित' किए जाने को सपा का राजनीतिक छल और चुनावी स्वार्थ करार दिया है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा संकीर्ण जातिवादी राजनीति करती है जबकि बसपा सर्वसमाज के हित की बात करती है और जनता को ऐसी स्वार्थी राजनीति से सावधान रहना चाहिए।

'गिरगिट की तरह रंग बदल रही सपा'

मायावती ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि बहुजन समाज पार्टी "सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय" के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। इसी नीति के आधार पर पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चार बार अपनी सरकार सफलतापूर्वक चलाई है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है।

क्या है पीडीए फॉर्मूला?

मायावती ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सपा पहले अपने कथित पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में 'पी' का मतलब सिर्फ पिछड़ा बताती थी। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि अब अपर कास्ट समाज और खासकर ब्राह्मण समाज तेजी से बसपा के साथ जुड़ रहा है और बसपा उन्हें अपना उम्मीदवार भी बना रही है तो सपा विचलित हो गई है। इसी बौखलाहट में सपा ने अब 'पी' का मतलब 'पंडित' प्रचारित करना शुरू कर दिया है जो उनके राजनीतिक छलावे का एक और जीता-जागता प्रमाण है।

सर्वसमाज को किया सावधान

बसपा सुप्रीमो ने जनता को सचेत करते हुए कहा कि ऐसे राजनीतिक छल से किसी एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए फायदा जरूर मिल सकता है लेकिन इससे पूरे समाज का कभी भला नहीं हो सकता। मायावती ने अपील की है कि सर्वसमाज के लोगों को ऐसी छलावापूर्ण समाजवादी पार्टी और उसकी संकीर्ण जातिवादी राजनीति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। उन्होंने इसे आज के समय की सबसे बड़ी मांग और सर्वसमाज के हित में जरूरी बताया है।

100 सीटों पर है ब्राह्मणों का निर्णायक असर

बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में पार्टी ने अपने पीडीए फॉर्मूले के 'पी' का मतलब 'पंडित' और 'पीड़ित' बताया था। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी इस बार ब्राह्मण मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने पर पूरा फोकस कर रही है। इसे साबित करने के लिए बसपा ने कई ब्राह्मण प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी की है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में 12 प्रतिशत से ज्यादा ब्राह्मण आबादी है जो राज्य की लगभग 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर हार-जीत का निर्णायक असर रखती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि आगामी चुनाव से ठीक पहले हर राजनीतिक दल ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने के लिए अलग अलग तरह के आयोजन कर रहा है।

कसारी मसारी में ही क्यों दफनाया जाएगा अतीक अहमद का बेटा अबान, जानिए क्या है इसकी वजह

ये भी पढ़ें
Atiq Ahmed Son Abaan Death, Atiq Ahmed Son Abaan Ahmed Funeral Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

BSP

मायावती

समाजवादी पार्टी

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 11:23 am

Published on:

08 Aug 2026 11:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पीडीए में ‘पी’ से पंडित करना SP का राजनीतिक छल, अखिलेश के ‘ब्राह्मण प्रेम’ पर मायावती ने पीडीए फॉर्मूले पर कसा तंज

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी सरकार की नई पहल: अब छात्रों को करियर टिप्स देंगे IAS और IPS अफसर, Gen-Z के लिए तैयार किया खास प्लान

Chief Minister Yogi Adityanath
लखनऊ

‘403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव!’ यूपी चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान

Chandrashekhar Azad
यूपी न्यूज

Brijesh Pathak on Akhilesh Yadav: अखिलेश ने उठाया ब्राह्मणों का मुद्दा तो BJP का पलटवार, ब्रजेश पाठक ने याद दिलाया पुराना बयान

Brijesh Pathak News Akhilesh Yadav Brahmin Statement UP Politics News
लखनऊ

‘विश्‍वगुरु’ कहने वालों में संसद जाने का साहस नहीं, पवन खेड़ा बोले- सरकार जवाबदेही से बच रही, क्या भारत सच में स्वतंत्र है?

Pawan Khera on Operation Sindoor martyrs controversy.
लखनऊ

Atiq Ahmed Son Umar Parole: भाई को आखिरी बार देखने जेल से निकला उमर, 20 से ज्यादा जवानों के घेरे में प्रयागराज का सफर

Atiq Ahmed Sons Ali Umar Ali Umar Prayagraj Atiq Ahmed Son Ali
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.