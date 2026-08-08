पीडीए में ‘पी’ से पंडित करना SP का राजनीतिक छल, अखिलेश के ‘ब्राह्मण प्रेम’ पर मायावती ने पीडीए फॉर्मूले पर कसा तंज

बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में पार्टी ने अपने पीडीए फॉर्मूले के 'पी' का मतलब 'पंडित' और 'पीड़ित' बताया था। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी इस बार ब्राह्मण मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने पर पूरा फोकस कर रही है। इसे साबित करने के लिए बसपा ने कई ब्राह्मण प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी की है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में 12 प्रतिशत से ज्यादा ब्राह्मण आबादी है जो राज्य की लगभग 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर हार-जीत का निर्णायक असर रखती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि आगामी चुनाव से ठीक पहले हर राजनीतिक दल ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने के लिए अलग अलग तरह के आयोजन कर रहा है।