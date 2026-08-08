Lucknow Gold-Silver Price: सोना 1.55 लाख पार, चांदी में भी उछाल, सर्राफा बाजार में लगातार तेजी बरकरार रही

Gold-Silver Price Today: घरेलू सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच शनिवार को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा दरों के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और शुद्ध (999) चांदी 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। कीमतों में आई इस बढ़ोतरी से जहां निवेशकों का रुझान बना हुआ है, वहीं आभूषण खरीदने वाले सामान्य उपभोक्ताओं की चिंता भी बढ़ गई है।

कीमती धातुओं में लगातार बनी हुई है तेजी