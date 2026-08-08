Lucknow Gold-Silver Price: सोना 1.55 लाख पार, चांदी में भी उछाल, सर्राफा बाजार में लगातार तेजी बरकरार रही

24 कैरेट सोना पहुंचा 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी 2,40,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंची (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Gold-Silver Price Today: घरेलू सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच शनिवार को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा दरों के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और शुद्ध (999) चांदी 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। कीमतों में आई इस बढ़ोतरी से जहां निवेशकों का रुझान बना हुआ है, वहीं आभूषण खरीदने वाले सामान्य उपभोक्ताओं की चिंता भी बढ़ गई है।
कीमती धातुओं में लगातार बनी हुई है तेजी
बीते कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार का रुझान तेजी की ओर बना हुआ है। शनिवार को जारी नई दरों ने एक बार फिर यह संकेत दिया कि दोनों कीमती धातुओं में निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की मांग, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर की चाल और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की रणनीति का सीधा असर घरेलू बाजार पर दिखाई दे रहा है।
सर्राफा कारोबारियों के अनुसार पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में दोनों धातुओं के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे बाजार में नई खरीदारी करने वाले ग्राहकों को पहले की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।
सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी ताजा खुदरा दरों के अनुसार 24 कैरेट सोना अब 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,100 रुपये प्रति 10 ग्राम तथा 18 कैरेट सोने का भाव 1,17,400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है।
इसके अलावा 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव बढ़कर 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि इन दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क शामिल नहीं हैं। अंतिम कीमत ग्राहक द्वारा खरीदे जाने वाले आभूषण के डिजाइन और मेकिंग चार्ज के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
त्योहारी और वैवाहिक सीजन धीरे-धीरे नजदीक आने के साथ ही सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है। शादी-ब्याह के लिए आभूषण खरीदने की योजना बना रहे परिवारों को अब पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ सकता है।
सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद आभूषणों की मांग पूरी तरह कम नहीं हुई है। हालांकि ग्राहक अब छोटी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं और हल्के वजन के आभूषणों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कई लोग कीमतों में संभावित और बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए अभी से निवेश करना भी बेहतर विकल्प मान रहे हैं।
वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सोना आज भी सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जा रहा है। शेयर बाजार और अन्य निवेश माध्यमों में अस्थिरता के दौरान निवेशकों का रुझान सोने और चांदी की ओर बढ़ जाता है। यही कारण है कि कीमतों में लगातार तेजी के बावजूद निवेशकों की दिलचस्पी कम नहीं हो रही है।
चौक सर्राफा व्यापारी विनोद माहेशवरी का कहना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी प्रकार बनी रहीं तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार में समय-समय पर मुनाफावसूली के कारण हल्का उतार-चढ़ाव भी संभव है।
सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि आगामी त्योहारों और शादी के सीजन में बाजार की रौनक और बढ़ने की संभावना है। यदि कीमतें स्थिर रहती हैं तो ग्राहकों की खरीदारी में तेजी आ सकती है। वहीं लगातार बढ़ते भाव निवेश के उद्देश्य से खरीदारी करने वालों को आकर्षित कर रहे हैं।
लखनऊ चौक व्यापारियों का मानना है कि उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले अधिकृत सर्राफा दुकानों से हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदने चाहिए। साथ ही बिल लेना और जीएसटी सहित पूरी कीमत की जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है।
अमीनाबाद सर्राफा बाजार के जानकार विनोद और 40 सालो से सर्राफा बाजार में मामा के नाम से जाने जाते हैं का कहना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियां, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम घरेलू बाजार की दिशा तय करेंगे। फिलहाल बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है और निवेशकों के साथ-साथ कारोबारियों की नजर भी रोजाना बदलते भावों पर टिकी हुई है।
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