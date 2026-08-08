UP Monsoon Back on Track: पांच दिनों की झमाझम बारिश से यूपी में मानसून पटरी पर, लखनऊ समेत कई जिलों में अलर्ट

Heavy Rain in UP: उत्तर प्रदेश में पिछले चार-पांच दिनों से लगातार हो रही व्यापक वर्षा ने मानसून की तस्वीर बदल दी है। लंबे समय तक वर्षा की कमी से जूझ रहे प्रदेश में अब मानसूनी गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। लखनऊ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर मध्य क्षोभमंडल तक फैले चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से एक निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हुआ है। इसके कारण मानसूनी द्रोणी अपनी सामान्य स्थिति के करीब पहुंच गई है और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी लखनऊ तथा प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। इस व्यापक वर्षा का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि प्रदेश का वर्षा विचलन, जो कुछ दिन पहले तक सामान्य से काफी नीचे था, अब सुधरकर सामान्य श्रेणी में आ गया है।

