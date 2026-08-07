CM योगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा- 7000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड

अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री ने अपनी झूठी छवि को सच्ची दिखाने के लिए हजारों करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिए हैं। उन्होंने इस खर्च को प्रदेश के लिए निंदनीय बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश आज भी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, एमएसपी, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से बुरी तरह जूझ रहा है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि यदि इतनी ही बड़ी रकम शिक्षा के क्षेत्र में लगाई जाती तो केजी से लेकर पीजी और रिसर्च तक की 2-3 विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी आसानी से बनाई जा सकती थीं जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवर जाता।