7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

CM योगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा- 7000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड

Akhilesh Yadav Statement on CM Yogi Adityanath: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विज्ञापनों पर 7000 करोड़ रुपये खर्च करने को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Aug 07, 2026

Akhilesh Yadav

अखिलेश यादव (फाइल फोटो- पत्रिका)

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन खर्च को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई के करीब 7000 करोड़ रुपये सिर्फ अपनी छवि चमकाने में उड़ा दिए। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तंज कसते हुए लिखा, 'मुख्यमंत्री जी ने 7000 करोड़ रुपये का कॉस्मेटिक फेशियल करवाकर एक नया 'विश्व रिकॉर्ड' कायम कर दिया है।'

शिक्षा और रोजगार पर खर्च होता पैसा

अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री ने अपनी झूठी छवि को सच्ची दिखाने के लिए हजारों करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिए हैं। उन्होंने इस खर्च को प्रदेश के लिए निंदनीय बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश आज भी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, एमएसपी, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से बुरी तरह जूझ रहा है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि यदि इतनी ही बड़ी रकम शिक्षा के क्षेत्र में लगाई जाती तो केजी से लेकर पीजी और रिसर्च तक की 2-3 विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी आसानी से बनाई जा सकती थीं जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवर जाता।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षा और युवाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने नियो इंडिया का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के नए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर उठाए सवाल

विज्ञापन के मुद्दे के अलावा अखिलेश यादव ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सड़क धंसने और मरम्मत के दौरान पंखों से सड़क सुखाने का एक पोस्ट भी शेयर किया है। पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि, 'यह भाजपाई तरक्की की नई हवा।' अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जिस एक्सप्रेसवे का कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ हो उसे इतनी जल्दी बार-बार मरम्मत की जरूरत पड़ना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है।

तेज रफ्तार का जोखिम कौन उठाएगा

सपा अध्यक्ष ने कहा कि एक्सप्रेसवे के मरम्मत वाले हिस्से को जल्दी सुखाने के लिए वहां पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा हास्यास्पद बना देता है। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया कि जब उद्घाटन के महज दो से तीन सप्ताह के भीतर ही एक्सप्रेसवे कई बार मरम्मत मांग रहा है तो उस पर तेज रफ्तार से सफर करने का जोखिम भला कौन इंसान उठाएगा।

अतीक अहमद के बेटे अबान को आज किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जनाजे में जाने के लिए जेल में तड़प रहे भाई उमर और अली

ये भी पढ़ें
Atiq Ahmed Son Abaan Death, Atiq Ahmed Son Abaan Ahmed Funeral Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

समाजवादी पार्टी

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2026 02:29 pm

Published on:

07 Aug 2026 02:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / CM योगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा- 7000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मधुमिता हत्याकांड: बहन निधि शुक्ला ने फिर लगाई न्याय की गुहार, मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग

नौतनवा में लगे नारों के बाद पीड़ित परिवारों ने जताई चिंता, निष्पक्ष कार्रवाई और सुरक्षा की उठी मांग (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

9 से 12 अगस्त तक बदलें संस्थान और ट्रेड विकल्प, जानें पूरी प्रक्रिया

सीट मैट्रिक्स अपडेट होने के बाद व्यावसायिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, छात्रों को पसंदीदा ट्रेड और संस्थान चुनने का मिलेगा नया अवसर (फोटो सोर्स :  SCVT Uttar Pradesh)
लखनऊ

UP Politics: 2027 चुनाव से पहले RLD को बड़ा झटका, यूपी अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने दिया इस्तीफा

RLD News Ramashish Rai Resignation RLD UP President
लखनऊ

Inside Storty: खड़ी कार से आ रही थी बदबू! दरवाजा खुलते ही नजर आई लाश; लखनऊ में फाइनेंस कर्मी की हत्या या हादसा?

lucknow ashiyana car body case raebareli fintech employee
लखनऊ

रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26.323 किलो नशीले पदार्थ भस्म कर तस्करों को दिया कड़ा संदेश

बाराबंकी, अयोध्या कैंट, प्रतापगढ़, हरदोई और लखीमपुर से लाए गए जब्त मादक पदार्थों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट कर नशा तस्करों को कड़ा संदेश दिया गया। (Source: Police Media Cell)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.