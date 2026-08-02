‘अब भाजपा जाएगी, फिर कभी न आएगी’, अखिलेश यादव का BJP पर बड़ा बयान, बोले- चार दिन की सरकार बची है!

अखिलेश यादव (फाइल फोटो- पत्रिका)
UP Assembly Monsoon Session 2026: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जुबानी हमला बोला है। रविवार को लखनऊ में एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने इस चार दिन के सत्र पर तंज कसते हुए इसे चुनावी साल में चला चली की बेला वाला सत्र करार दिया। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि सदन में समाजवादी पार्टी राम मंदिर दान चोरी और छात्र आंदोलन जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को मजबूती से घेरेगी।
अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अब चार दिन की सरकार बची है इसीलिए विधानसभा का मानसून सत्र भी सिर्फ चार दिन का ही बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की चला चली की बेला में अब सत्र का आयोजन भी महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है। उन्होंने कार्यवाही के बारे में कहा कि इसमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है।
सपा अध्यक्ष ने अपनी तरफ से इन चार दिनों के सत्र की कार्यवाही का अनुमान लगाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने दावा किया है कि-
सरकार पर हमलावर होते हुए अखिलेश यादव ने एक नया नारा भी दिया, 'अब भाजपा जाएगी फिर कभी न आएगी।' उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि अब भाजपा को भी मालूम पड़ गया है कि वे दोबारा सत्ता में वापस नहीं आने वाले हैं। इसीलिए वे विधानसभा को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की चला-चली की बेला का यह मानसून सत्र भी पूरी तरह से चला-चली टाइप का ही सत्र है।
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