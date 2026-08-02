‘अब भाजपा जाएगी, फिर कभी न आएगी’, अखिलेश यादव का BJP पर बड़ा बयान, बोले- चार दिन की सरकार बची है!

UP Assembly Monsoon Session 2026: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जुबानी हमला बोला है। रविवार को लखनऊ में एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने इस चार दिन के सत्र पर तंज कसते हुए इसे चुनावी साल में चला चली की बेला वाला सत्र करार दिया। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि सदन में समाजवादी पार्टी राम मंदिर दान चोरी और छात्र आंदोलन जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को मजबूती से घेरेगी।