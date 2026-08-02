UP Politcs: 45 सीटों पर प्रभारियों सूची जारी करने के बाद अब सपा के वोट बैंक पर चंद्रशेखर की नजर?

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि प्रभारियों की सूची से साफ संकेत मिलता है कि आजाद समाज पार्टी अब केवल BSP के वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती। उनके मुताबिक, BSP के कमजोर होने के बाद पार्टी खुद को उसके विकल्प के रूप में पेश कर रही थी, लेकिन अब दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय पर फोकस कर वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामाजिक आधार में भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीति गलियारों में चर्चा है कि अब सपा के वोट बैंक पर चंद्रशेखर की नजर है।