ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव पर यूपी के मंत्री का पलटवार, बोले- विपक्ष मुद्दों पर बहस से बच रहा है

राजनीतिक मुद्दों के अलावा ओम प्रकाश राजभर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देखने को मिल रहा है। राजभर ने कहा कि भारत अब बड़ी संख्या में स्वर्ण और रजत पदक जीत रहा है, जो खेलों के क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत का संकेत है।