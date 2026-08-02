ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव पर यूपी के मंत्री का पलटवार, बोले- विपक्ष मुद्दों पर बहस से बच रहा है

ओपी राजभर का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-IANS
Uttar Pradesh politics: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा की कार्यवाही और विपक्ष की भूमिका को लेकर समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार का सीधे सामना करने से बचता है और सदन में मुद्दों पर खुलकर बहस करने का साहस नहीं दिखाता।
मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सरकार का सीधे सामना करना पड़ा, वे सदन छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने कहा, "चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, जब भी उन्हें हमारा आमने-सामने सामना करना पड़ा, वे सदन से बाहर चले गए। उनमें सीधे बहस करने का साहस नहीं है। उन्होंने जो किया है, उसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। प्रदेश और देश की जनता उनके कामकाज को अच्छी तरह जानती है।"
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने भी विपक्ष को नियमों के तहत सदन में मुद्दे उठाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष यदि नियमानुसार नोटिस देगा और विधानसभा अध्यक्ष किसी विषय पर चर्चा की अनुमति देंगे, तो सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जयवीर सिंह ने कहा, "सरकार किसी भी मुद्दे से बचना नहीं चाहती। सदन में उठाए जाने वाले सभी स्वीकार्य विषयों पर जवाब दिया जाएगा।"
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा समाजवादी पार्टी को दिए गए गठबंधन प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, "उन्हें कौन रोक रहा है? लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने की आजादी है। वे चाहें तो 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ें। जहां उनका जनाधार है, वहां पूरी ताकत से चुनाव लड़ें।"
ओपी राजभर ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम नेताओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी पार्टी में मुस्लिम नेताओं और जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। उनके अनुसार, पार्टी के कई विधायक और सांसद अपनी बात खुलकर नहीं रख पा रहे हैं।
गौरतलब है कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को गठबंधन का खुला प्रस्ताव दिया है। ओवैसी का कहना है कि विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में आने से रोका जा सके।
राजनीतिक मुद्दों के अलावा ओम प्रकाश राजभर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देखने को मिल रहा है। राजभर ने कहा कि भारत अब बड़ी संख्या में स्वर्ण और रजत पदक जीत रहा है, जो खेलों के क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत का संकेत है।
मंत्री जयवीर सिंह ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण पूरे देश के लिए गर्व की बात है और उनके शानदार प्रदर्शन से भारत का नाम वैश्विक स्तर पर और मजबूत हुआ है।
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