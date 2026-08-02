कभी रहे मायावती के ‘भरोसेमंद’ और अब पार्टी से हुए दोबारा निष्कासित; आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ कौन हैं?

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जारी बयान में बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पहले भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण और प्रदेश नेतृत्व के साथ तालमेल की कमी के कारण पार्टी से बाहर किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें इस शर्त पर दोबारा पार्टी में शामिल किया गया था कि वे भविष्य में अनुशासन का पालन करेंगे। साथ ही यह भी तय किया गया था कि उन्हें उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि केवल अन्य राज्यों में संगठन विस्तार की जिम्मेदारी दी जाएगी।