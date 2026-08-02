लखनऊ में प्रेमिका के लिए पत्नी की ली जान, गला दबाकर हत्या के बाद गोमती नदी में फेंका शव

हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने अंजलि के शव को स्विफ्ट डिजायर कार में लादा और इटौंजा के पास गोमती नदी के पुल से नीचे फेंक दिया। इसके बाद बेखौफ उमेंद्र ने थाने जाकर पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई और ससुराल वालों को सांत्वना देने लगा। शुक्रवार को जब इटौंजा में गोमती नदी से अंजलि का शव तैरता हुआ मिला और शिनाख्त हुई, तब भाई की नजर उमेंद्र के निशानों पर पड़ गई। पुलिस ने जब मायके वालों की शिकायत पर उमेंद्र को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रहीमाबाद पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार बरामद कर आरोपी पति उमेंद्र, उसकी मां और प्रेमिका समेत पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया है।



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