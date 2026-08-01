‘पप्पू यादव का सिर कलम करने वाले को 51 लाख!’ संसद में राम मंदिर के नाटक के बाद हिंदू नेता का विवादित ऐलान

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध कुमार राय ने प्रदर्शन के दौरान तीखा बयान दिया। उन्होंने पप्पू यादव का सिर लाने वाले को 51 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने संत समाज और भगवा वस्त्र की गरिमा पर सवाल उठाकर करोड़ों सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वक्ताओं ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी सनातन विरोधी बताते हुए सार्वजनिक माफी मांगने को कहा।