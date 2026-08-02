बसपा ने पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ और रणधीर बेनीवाल को किया निष्कासित, मायावती ने कार्यकर्ताओं से की सावधान रहने की अपील

मायावती ने बताया कि अशोक सिद्धार्थ को इससे पहले भी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के साथ तालमेल न बैठाने और पार्टी अनुशासन तोड़ने के आरोप में निकाला गया था। बाद में उन्हें इस शर्त पर दोबारा पार्टी में शामिल किया गया था कि वे उत्तर प्रदेश के बजाय केवल अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे।