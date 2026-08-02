UP Monsoon Session: 4 दिन के विधानसभा सत्र पर अखिलेश का तंज, बोले- सरकार के भी बस चार दिन बचे हैं

UP Monsoon Session:उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार (3 अगस्त 2026) से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र चार दिनों तक चलेगा। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास अब सिर्फ "चार दिन" ही बचे हैं, इसलिए विधानसभा का सत्र भी चार दिनों का रखा गया है। उन्होंने मानसून सत्र को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। माना जा रहा है कि इस सत्र में अयोध्या में चंदे की राशि में कथित गड़बड़ी का मुद्दा भी गरमा सकता है।