AFT Lucknow: 20 साल वर्दी की ईमानदार सेवा का मिला सम्मान, पूर्व हवलदार को आखिरकार मिला न्याय और हक

Armed Forces Tribunal: सशस्त्र बल अधिकरण (आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल) की क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ ने पूर्व सैनिकों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भारतीय सेना के पूर्व हवलदार आसिफ हुसैन को बड़ी राहत प्रदान की है। अधिकरण ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2003 में पदोन्नति संबंधी अनिच्छा-पत्र (Unwillingness Certificate) देने के आधार पर किसी सैनिक को बाद में लागू हुई मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना के वित्तीय लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधिकरण ने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को याची को द्वितीय एमएसीपी (MACP-II) का लाभ, संशोधित वेतन, पेंशन, पीपीओ तथा समस्त देय एरियर चार माह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।