ऊर्जा मंत्री की वीसी में नहीं हुए उपस्थित गाजीपुर के एक्सईएन, एके शर्मा ने किया निलंबित, अधीक्षण अभियंता को भी लगाई फटकार

एक्सईएन के निलंबन के बाद जमानिया विद्युत वितरण खंड के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, जमानिया क्षेत्र में लंबे समय से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। क्षेत्र के 100 से अधिक ट्रांसफार्मर ऐसे हैं, जो लंबे समय से खराब हैं और उन्हें समय पर नहीं बदला गया है। आए दिन उपभोक्ता इसकी शिकायत ऊर्जा मंत्री से कर रहे थे। कई ऐसे इलाके हैं जहां सप्ताह भर से विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। खराब ट्रांसफार्मर को बदलने और ओवरलोड ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने में देरी को लेकर उपभोक्ताओं में खासा नाराजगी है।